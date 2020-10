Warholm seier nei til ny sesong av NRK-dokumentar

sport

I haust har TV-sjåarane fått innblikk i korleis Warholm og trenaren hans Leif Olav Alnes jobbar. NRK filma duoen i månadene som følgde etter at koronapandemien braut ut.

Men ein ny sesong er ikkje på planen for hekkeløparen frå Ulsteinvik.

– Nei, det blir det ikkje. Det var veldig unikt at vi fekk den opninga i ein sesong slik denne vart. Det gjorde det mogleg for oss å gjennomføre ei greie som vi elles aldri ville gjort. No føler eg at dei fem episodane som vart laga, står veldig fint for seg sjølv i første omgang, seier Warholm til VG.

«Karsten og Leif» vart i snitt følgt av totalt 540.000 sjåarar. Det viser tal frå NRKs analyseavdeling.

Warholm vart verdsmeister på 400 meter hekk i 2017 og 2019. Denne sesongen har han fleire gonger vore nær å slå verdsrekorden til Kevin Young på 46,78. Tida har stått urørt sidan OL i 1992.

