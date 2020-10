Fernandes avviser Solskjær-konflikt

sport

Spekulasjonane rundt framtida til Solskjær som United-sjef har skote fart den seinaste tida, særleg etter 1-6-tapet mot Tottenham i Premier League.

Den engelske fotballjournalisten Duncan Castles, som jobbar for mellom anna Sunday Times og Daily Record, hevda nyleg at Fernandes har mista trua på Solskjær, men dette avviser midtbanestjerna blankt.

Fernandes snakka om situasjonen etter 3-0-sigeren Portugal hadde over Sverige onsdag kveld.

Berre spekulasjonar?

– Det har vore mange spekulasjonar om det. Først var det ein diskusjon med lagkameratar. Då det ikkje fungerte, var det ein diskusjon med éin lagkamerat. Då det heller ikkje fungerte, vart det til historier om diskusjonar med Solskjær. Eg trur det er eit forsøk på å destabilisere gruppa. Det som vart sagt, er på ingen måte sant, sa Fernandes i eit intervju med Sport TV, gitt att av mellom anna Nettavisen og portugisiske A Bola.

Noko av bakgrunnen for spekulasjonane var at Fernandes vart igjen i garderoben då United låg under 1–4 til pause mot Spurs. Det vart hevda at han vart bytt ut fordi han skjelte ut ein lagkamerat, men også dette nektar portugisaren for.

– Eg vart bytt ut ved pause, det er sant, eit taktisk val. Manageren sa til meg at kampen nesten var over, og at vi har mange kampar framover. Den er grei. Eg var ikkje nøgd, men eg sa ikkje noko som kunne skade spelargruppa, seier Fernandes.

– God atmosfære

Han påstår òg at han og Solskjær har eit godt forhold.

– Etter kampen sende han meg ei melding for å ønskje meg lukke til og spurde om eg ønskte å komme med støttande ord til laget. Vi snakka via meldingar, og eg må berre vere takksam overfor trenaren som har satsa på meg. Taktikken hans er perfekt for meg.

Fernandes avslutta intervjuet med å komme med ei åtvaring til britisk presse og andre kritikarar:

– Ikkje bruk namnet mitt eller namna til kollegaar eller manageren for å lage trøbbel i Manchester United. Atmosfæren er god, og laget er klart for å slå tilbake i neste kamp.

Kampen blir spelt laurdag kveld borte mot Newcastle.

