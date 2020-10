Fifa går vidare med disiplinærsak mot Haitis fotballpresident

sport

Det internasjonale fotballforbundet opplyser på nettstaden sin at saka no blir send til det dømmande kammeret til den etiske komiteen for behandling av disiplinærsaka.

Etterforskinga vart innleidd etter at avisa Guardian i april skreiv at Jean-bart gjorde seksuelle overgrep mot unge kvinnelege spelarar på treningssenteret til Haitis fotballforbund. Jean-bart vart i mai suspendert av Fifa, og det er innleidd strafferettsleg etterforsking i Haiti.

Ifølgje spelarar og leiarar som uttalte seg anonymt til Guardian i april og august, valdtok Jean-bart mange mindreårige spelarar som deretter vart pressa til å teie om overgrepa. Minst to av dei skal ha fått utført abort etter å ha vorte valdtekne av presidenten.

Fifa opplyser at etterforskinga er utvida til å òg omfatte Yvette Felix, ein trenar tilsett ved treningssenteret. Ho er suspendert i 90 dagar.

Tidlegare er andre tilsette ved senteret vorte suspendert.

73-årige Jean-bart har vore Haitis fotballpresident i to tiår. Han vart i februar valt til ein sjette periode. Han nektar for alle skuldingane og har saksøkt ein fransk journalist som skreiv Guardian-artiklane.

Treningssenteret i Croix-des-Bouquets utanfor Port-au-Prince vart finansiert av eit Fifa-program.

