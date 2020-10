Jesper Saltvik Pedersen før sesongstarten: – Det er ein del som har lyst til å ta meg

sport

Den suverene paralpinisten frå fjoråret hadde akkurat løfta 125 kilo i benkpress då han fredag tok imot NTB på Olympiatoppen.

Dermed burde det ikkje vere noko problem å løfte alle krystallkulene han fekk tidlegare på dagen. Dei er bevis på at 21-åringen var suverent best førre sesong.

– Nei, det er vel heller det å balansere dei som er problemet. Det vart litt mange, smiler han beskjedent.

Ikkje berre vann han verdscupen samanlagt, han vann òg i slalåm, storslalåm, super-G og utfor.

– Det var første gong eg vann utforcupen. Det viser at eg har vorte ein meir komplett alpinist, seier Karmøy-guten før han legg til at ein ikkje skal dvele for mykje med det ein har oppnådd tidlegare.

– Men det er ei stadfesting på at eg har gjort mykje riktig.

Kvilar ikkje på laurbæra

Førre sesong var andreplass Pedersens «svakaste» plassering. Av 14 renn vann han åtte, resten av renna vart han nest best. Men i staden for å «kvile på laurbæra» har han trena knallhardt, og no er han svolten på å nå måla som er sette for kommande sesong.

– Dersom ein blir mett som idrettsutøvar, må ein berre leggje opp. Men no kjem måla på rekkje og rad, seier han og nemner VM i Hafjell, OL i Beijing, og verdscupen samanlagt. Sistnemnde har han teke tre år på rad.

Om det er mogleg å kopiere førre sesong, står att å sjå, men treningsgrunnlaget skal det ikkje vere noko å seie på. Alle styrkjetestar viser stigning, i tillegg har det vorte mykje tid på favorittunderlaget.

– Vi har gjennomført treningssamlingane som planlagt, både på Folgefonna og i snøhallen på Lillestrøm.

Må sjå moglegheitene

Pedersen er fødd med ryggmergsbrokk som gjer at han er lam frå livet og ned. Men det har aldri stoppa han frå å vere aktiv. Han har vore aktiv sidan han var ein liten gutepjokk, og har vore innom mellom anna handball, fotball og friidrett. Alpint har han drive med sidan han var to år gammal.

– Det har vore viktig for meg å vere med vennene mine på lik linje, og at eg gjer det på premissane deira. Det er viktig å ikkje sy for mykje puter under armane, for det fungerer ikkje.

– Eg har alltid vorte lært opp til at det ein må sjå moglegheitene og ikkje avgrensingar, seier alpinisten.

Saman med mellom anna Birgit Skarstein har han vist at funksjonshemma òg kan hevde seg internasjonalt i idrett. Sjølv ønskjer han å vere ein rollemodell for barn, unge og andre i same situasjon.

Veit han er målet

No startar straks ein ny sesong for paralpinistane, og Pedersen veit at han blir mannen å slå for konkurrentane.

– Vi har ein bra tone. Vi er ikkje den største gjengen som er ute, så vi er venner alle saman. Men no har eg vunne litt meir enn dei fleste dei siste åra, så det er ein del som har lyst til å ta meg.

Pedersen fekk det internasjonale gjennombrotet sitt i 2015/16-sesongen med fleire pallplasseringar. Det store gjennombrotet kom i 2017/18, då han vann verdscupen totalt og tok gull i storslalåm i Paralympics i sørkoreanske Pyeongchang.

Og sidan han knapt har fylt 21 år, har truleg Plogen-køyraren mange gode år føre seg til å skape stolte norske idrettsaugneblinkar.

