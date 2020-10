Spente timar for Viking – får koronasvar seinast fredag morgon

sport

Onsdag kveld vart det kjent at den største stjerna i Viking er koronasmitta. Det gjer at seriekampane til klubben mot Odd og Haugesund er utsett på ubestemd tid.

A-lagsstallen og støtteapparatet rundt har rutinemessig vorte testa på nytt. Om ikkje mange timane vil Viking få svar på om fleire har pådrege seg koronaviruset.

– No ventar vi på resultata. Dei får vi i ettermiddag eller i morgon tidleg, seier dagleg leiar Eirik Bjørnø til NTB og held fram:

– Spelarane er sende heim og oppheld seg der fram til prøvesvara finst. Det vil bli levert ut eigne treningsprogram gjennom dagen og morgondagen frå den fysiske trenaren vår. Spelarane skal kunne klare å halde seg i nokolunde form.

Tidsspørsmål

Berishas smittetilfelle er det første i ein klubb på øvste nivå i norsk fotball.

– Det var berre eit tidsspørsmål før ein av klubbane i Eliteserien hamna i denne situasjonen, meiner Bjørnø.

Viking-sjefen ønskjer å få spelt dei utsette kampane så fort som mogleg. Han fryktar smitte i andre klubbar kan setje fleire av oppgjera til stavangerlaget på vent.

– Vi må finne nokre ledige kampdatoar som kan passe alle involverte. Eg er sikker på at vi saman vil finne fram til ei løysing.

Karantene

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund skriv i ei tekstmelding torsdag ettermiddag at det er for tidleg å seie kva datoar som er aktuelle for Vikings utsette kampar.

Tidlegare kunne spelarar halde fram med å trene og spele kampar dersom ein lagkamerat gav frå seg ein positiv virustest. Føresetnaden var at dei sjølv hadde testa negativt.

På seinsommaren skjerpa likevel helsestyresmaktene dei nasjonale avgjerdene rundt karantene for nærkontaktar. Det resulterte i at også NFF måtte endre smittevernprotokollen sin.

