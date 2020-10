Wanjiru utestengd i fire år for doping

sport

Det opplyser integritetseininga til friidretten (AIU), som slår fast at det er «svært sannsynleg» at Wanjiru har nytta ulovlege metodar.

Wanjiru vann Amsterdam maraton i 2016 og London maraton i 2017. 28-åringen har vore suspendert sidan april, etter at ei blodprøve frå 9. mars viste eit «ekstraordinært høgt» hemoglobinnivå.

– Vår tidlegare antaking er stadfesta. Det er svært usannsynleg at profilen hans er resultat av ein normal fysiologisk eller ein patologisk tilstand, og det er svært sannsynleg at han vart forårsaka av bruk av forbodne metodar, med eller utan bruk av forbodne middel, heiter det i AIUs konklusjon.

Wanjirus resultat frå og med datoen for blodprøva er annullert.

– Vi er svært skuffa over denne avgjerda. Vi understrekar at det aldri er funne forbodne stoff i Daniels prøver, og vi er overtydde om at han er uskuldig, heiter det i ei fråsegn frå agentfirmaet hans.

Han har frist til november med å anke.

