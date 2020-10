Fotball: Heimekampen til kvinnelandslaget mot Kviterussland utsett til februar

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund i ei pressemelding.

Uvisse rundt smittesituasjonen i den kviterussiske troppen blir oppgitt som årsak til at kampen blir utsett til februar. Eit strengt norsk karanteneregelverk har òg spelt ei rolle i avgjerda, som laga har teke saman med Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

– Dette var kjedeleg. Vi hadde sett fram til å spele kampen på Ullevaal, men det er lite å få gjort noko med. Vi har stor respekt for situasjonen i samfunnet og må vere førebudd på at sånt kan skje i tida vi er inne i no, seier landslagssjef Martin Sjögren.

Noregs neste kamp blir borte mot Wales 27. oktober. Uavgjort der vil kvalifisere Noreg for EM i 2022.

– Vi gjer om litt på planlegginga, men får meir tid enn vanleg til trening og jobbing med detaljane. Vi skal nytte tida godt til å førebu oss til Wales-kampen best mogleg og gler oss til ny samling, seier Sjögren.

1. desember skal Noreg møte England til privatlandskamp i Sheffield.

