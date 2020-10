Gode koronanyheiter for Viking

sport

Etter at det onsdag vart kjent at Berisha er koronasmitta måtte heile Vikings spelargruppe bli testa på nytt. Fredag fekk klubben prøvesvara for heile gruppa med unntak av to spelarar.

Alle testar har negativt svar.

– Eg synest dette er veldig gledeleg. Det viser at NFF-protokollen har ein verknad. Vi bruker mykje ressursar på å separere spelarane på trening, og då er det gledeleg å sjå at smitten ikkje har spreidd seg vidare, seier dagleg leiar Eirik Bjørnø i Viking til NTB.

At det framleis står att to prøvesvar kjem av at dei to spelarane testa seg seinare enn dei andre spelarane av praktiske årsaker

– Så det ligg ingen dramatikk i dette, seier ein letta Bjørnø.

På grunn av Berishas positive koronatest er Vikings seriekampar mot Odd og Haugesund utsette på ubestemt tid.

Berishas smittetilfelle var det første i ein klubb på øvste nivå i norsk fotball. Fredag vart det òg kjent at Strømsgodsets midtbanespelar Kreshnik Krasniqi har testa positivt på koronaviruset.

