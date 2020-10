NIFs utøvarkomité seier nei til kneling på OL-sigerspallen

sport

I kjølvatnet av debatten rundt politiske markeringar, som til dømes å gå ned på eitt kne for å vise motstand mot rasisme, har Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) invitert utøvarkomiteane i dei enkelte nasjonane til å komme med synspunkt på den såkalla «Rule 50».

Regel 50 i det olympiske sjarteret seier at inga form for demonstrasjon eller kommersiell, politisk eller religiøs propaganda er tillaten på nokre olympiske arenaer.

Utøvarkomiteen i Noreg, som blir leidd av den mangeårige langrennsløparen Astrid Uhrenholdt Jacobsen, har konkludert med at han ønskjer å halde sigerspallen og dessutan opnings- og avslutningsseremonien i sommar- og vinter-OL fri for politiske markeringar.

Det grunngir komiteen mellom anna med at den er redd for at ei opning for politiske markeringar kan føre til at enkeltutøvarar blir pressa til å meine ting dei ikkje står inne for.

– Vi er opptekne av at olympiske utøvarar framleis skal ha full ytringsfridom, også under OL. Samtidig er det viktig å vere klar over at dersom det blir opna for å markere politiske standpunkt, må vi òg godta at det blir markert standpunkt som ikkje alle utøvarar er samde i. Utøvarar kan komme under press frå ulike grupper eller styresmakter om å markere spesielle politiske saker. Det vil vere ein svært krevjande situasjon for dei utøvarane som må målbere slike synspunkt, og for dei andre utøvarane på podiet, seier komitéleiar Jacobsen.

Ho legg til:

– Dersom det skal gjerast endringar i IOCs Rule 50, må sigerspallen og andre seremoniar vernast som politisk nøytrale. Vi vil opplyse om standpunktet vårt til IOCs utøvarkomité.

