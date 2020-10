Ronaldo blir politietterforska for karantenebrot

sport

For to veker sidan forlét Ronaldo Torino for å slutte seg til Portugals landslagssamling, der han seinare testa positivt for koronaviruset.

Ronaldo og dei andre Juventus-spelarane skulle i samsvar med italiensk lov ha sjølvisolert seg på eit hotell i Torino fordi to klubbtilsette hadde testa positivt på viruset. Men seks av spelarane valde å reise på landslagssamling, medan målvaktveteranen Gianluigi Buffon drog heim til sitt eige hus.

Ifølgje avisa Gazzetta dello Sport blir dei sju spelarane etterforska av politiet i Torino, og dei risikerer bøter om dei blir funne skuldige i å ha brote karantenereglane. Juventus-direktør Andrea Agnelli meiner at spelarane ikkje har gjort noko gale.

– Vi sa til spelarane at dei som ville, kunne reise heim og sjølvisolere seg. Dei får bestemme sjølv, dei er frie borgarar, seier han.

Spelte to kampar

Ronaldo spelte landskamp mot Spania 7. oktober og Frankrike tre dagar seinare, før den positive testen gjorde at han ikkje kunne spele mot Sverige denne veka.

Seinare reiste Ronaldo heim til Torino i privatfly. Det fekk Italias idrettsminister Vincenzo Spadafora til å reagere.

– Han har brote regelverket dersom han ikkje har fått nokon spesialtillating frå helsestyresmaktene, sa Spadafora torsdag.

I ei fråsegn hevda Juventus likevel at Ronaldo ikkje har brote nokon reglar.

– Cristiano Ronaldo returnerte til Italia i eit ambulansefly som vart godkjent av helsestyresmaktene på førespurnad frå spelaren. Han vil halde fram isolasjonsperioden sin heime, skreiv klubben.

Fleire mistenkte

Dei andre spelarane som valde å forlate hotellkarantenen for å spele med landslaget, er Rodrigo Bentancur (Uruguay), Juan Cuadrado (Colombia), Danilo (Brasil), Merih Demiral (Tyrkia) og Paulo Dybala (Argentina).

Andre spelarar, til dømes Sveriges Dejan Kulusevski, valde å bli i karantene perioden ut og seinare slutte seg til landslagstroppane sine. Kulusevski mista ein landskamp mot Russland, men var tilgjengeleg mot Kroatia og Portugal i Uefas nasjonsliga.

Juventus speler bortekamp mot Crotone i Serie A laurdag.

