Solskjær rosar Fernandes: – Vi kan ikkje høyre på alle andre

Det uttalte nordmannen då han heldt pressekonferanse føre Premier League-kampen borte mot Newcastle på laurdag. United tapte 1–6 heime mot Tottenham sist og treng sårt ein siger.

I etterkant av tapet har det dukka opp spekulasjonar i britisk presse om at Solskjær har komme på kant med stjernespelaren Bruno Fernandes, og at portugisaren ikkje lenger har trua på nordmannen som manager.

Det avviste Fernandes blankt i eit intervju med portugisisk TV onsdag kveld. Solskjær er nøgd med eleven sin.

– Det er mange sjansar for dei som frå utsida ønskjer å skape splid. Eg synest Bruno snakka veldig bra om det. Vi er Man United, vi kan ikkje bry oss om alle andre. Vi må berre gå vidare, seier United-sjefen.

Velkommen til United

Fernandes har spelt nesten alt av kampar sidan han kom til klubben i januar. Den svake sesonginnleiinga er den første skikkelege nedturen hans i United-drakta.

– Han er ikkje vand til å tape ligakampar. No er det «Bruno, velkommen til Man United». Dette er det som skjer når du taper kampar.

– Dei (media og andre) ønskjer å skape splid mellom oss. Men det kjem ikkje til å skje, for dette er ei gruppe som ønskjer å jobbe hardt saman og halde saman, seier Solskjær.

– Harry er sterk

Fernandes-situasjonen er ikkje den einaste utfordringa som har dukka opp for Solskjær i landskampopphaldet sidan førre seriekamp.

Lagkaptein Harry Maguire har måtta tole kritikk etter å ha vorte utvist for England, medan Paul Pogba skapte nye overskrifter då han igjen uttalte at han drøymer om å spele for Real Madrid.

– Fotballen er slik at du er i søkjelyset heile tida. Når han (Maguire) spelar for England som slår topprangerte Belgia, er det berre normalsituasjon. Og så får du overskriftene når du blir utvist. Det får vi berre handtere. Eg veit at Harry er veldig sterk, og eg veit at han vil slå tilbake. Han ønskjer å spele og jobbe seg ut av dette.

Om Pogba-situasjonen seier Solskjær dette:

– Paul er spelaren vår. Han skal vere her i to år til. Eg er sikker på at han ønskjer å gjere sitt beste for oss, og vi ønskjer òg å få det beste ut av han.

Må slå tilbake

Laget til Solskjær har berre teke tre poeng på dei første trea seriekampane. Begge heimekampane har enda i tap, og det blir viktig å halde oppe den gode bortestatistikken i Newcastle.

– Vi treng ein respons frå spelarane, slik vi alltid gjer (etter eit tap). Vi ønskjer å dra opp dit og dominere og kontrollere kampen. Resultatet er sjølvsagt veldig viktig, men eg ønskjer å sjå at kroppsspråket og tankegangen vår er positiv igjen, seier manageren.

– Vi kjem til å gå for siger, og eg ønskjer å sjå spelarar som jobbar for poenga. Vi må vise at vi kan handtere slike smellar som vi fekk sist.

Solskjær må klare seg utan spissen Anthony Martial dei neste tre kampane sidan han vart utvist mot Tottenham. Veteranen Edinson Cavani er henta inn sidan sist, men er ikkje speleklar enno.

– Edinson har ikkje vore med og trena med resten av gruppa fordi han er i karantene, forklarte Solskjær.

