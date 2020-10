Wimbledon kan bli spelt utan publikum neste år

sport

Neste år kan den tradisjonsrike grasturneringa i London gå for lukka dører. Det opplyste arrangøren fredag. Turneringa i år vart avlyst, og det var første gong sidan 2. verdskrig at Wimbledon ikkje har vorte gjennomført.

Wimbledon-arrangør The All England Lawn Tennis Club (AELTC) opplyser at ein jobbar med tre ulike scenario:

Ei turnering med fulle tribunar, ein med eit avgrensa tal tilskodarar eller ein for lukka dører.

– Å få i gang turneringa i 2021 er førsteprioritet, og vi jobbar knallhardt med å få det til, seier AELTC-sjef Sally Bolton i ei fråsegn.

Dei to andre Grand Slam-turneringane som vart spelte etter koronautbrotet, US Open og Roland-Garros, vart spelte utan, eller med eit avgrensa tal, tilskodarar til stades.

I Storbritannia har over 43.000 menneske mista livet på grunn av koronaviruset. Viruset har i det siste blussa opp att og medført strenge restriksjonar.

Wimbledon-turneringa skal etter planen gå frå 28. juni til 11. jul i 2021.

