Aslak Paulsen tilsett som generalsekretær i tennisforbundet

sport

Det opplyser styret i Noregs Tennisforbund i ei pressemelding.

Paulsen har sidan april vore konstituert generalsekretær. Han kom inn då Alexander Kjær gjekk av som følgje av ei personalsak.

I tida som følgde etter Kjærs avgang kom det kritikk av pengebruk, organisasjonskultur og interne forhold i tennisforbundet. Det resulterte i at forbundet bad om ei ekstern gransking, men denne løysinga vart nedstemd på det ekstraordinære tennistinget i juni.

I staden vart det vedteke at eit eige evalueringsutval, utnemnt av kontrollkomiteen til forbundet, skulle gå gjennom prioriteringane til forbundet.

– Vi kan definitivt bli betre. Det er det som driv oss, det er derfor vi er her, alle saman. Vi må starte å kommunisere betre om korleis dei ulike personane i tennisforbundet jobbar. Vi må vere meir transparente og ha meir orden, sa Paulsen under tinget ifølgje NRK.

No har han fått jobben som generalsekretær på permanent basis.

«Siden slutten av april har Aslak vært konstituert generalsekretær. Under denne perioden har han vist at han er en robust, operativ og samlende leder. Styret i NTF har stor tro på at Aslak vil bidra til at posisjonen til tennis og padel blir styrket som attraktive racketsporter, at de blir ytterligere synlige i hele landet, og at vi vil få flere som vil spille tennis og padel – livet ut!", skriv styret i grunngjevinga si for tilsetjinga.

(©NPK)