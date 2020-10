Bellinger slo Dodgers til finale og skuldra ut av ledd

sport

Kike Hernandez, som i den førre omgangen hadde utlikna til 3–3 i sjuande og avgjerande semifinale mot Atlanta Braves, venta på Bellinger då han runda basane. Dei feira ved å slå underarmane mot kvarandre. Litt for hardt, viste det seg.

– Eg måtte inn i behandlingsrommet, og der fekk dei skuldra på plass igjen. Det gjorde vondt, men eg ville vere med å verne leiinga, sa Bellinger, som fullførte kampen då Dodgers vann 4–3.

Dodgers er finaleklar for tredje gong på fire år og held fram jakta på den første Major League-tittelen klubben har sett sidan 1988. I finalen ventar Tampa Bay Rays.

Mektig vending

Dodgers var det klart beste laget i grunnserien. Sluttspelsfavoritten låg under 0–2 og 1–3 i best av sju kampar mot Braves, men vann dei tre siste kampane. Søndag leidde Braves både 2–0 og 3-2, men makta ikkje å fullføre.

– Vi høyrde heile sesongen at Dodgers er det beste laget, men vi tok dei til sju kampar, og vi gav dei litt hjartetrøbbel på vegen. Problemet var at dei greidde å svare på dei rette tidspunkta, sa Braves-spelar Freddie Freeman.

Mookie Betts er eit godt døme på det. I kvar av dei tre siste kampane leverte han defensive høgdepunkt som kunne konkurrere om tittelen «årets beste». Søndag stal han ein homerun frå Freeman i 5. omgang med eit monsterhopp ved veggen.

Nettjuvelar

– Mookie skaper nettjuvelar kvar einaste dag, sa manager Dave Roberts.

Alle dei tre Betts-juvelane kosta Braves poeng. Søndag kom Dodgers tilbake med homeruns frå Hernandez i 6. og Bellinger i 7. omgang

Medan American League-sluttspelet i California vart spelt for tomme tribunar, aksepterte MLB og lokale helsestyresmakter i Texas at kampane mellom Dodgers og Braves vart spelt for 11.500 tilskodarar, tilsvarande 25 prosent av tribunekapasiteten i Arlington utanfor Dallas.

World Series blir spelt same stad, også det med tilskodarar. Første kamp i best av sju kampar blir spelte tysdag.

