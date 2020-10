Raja om rasismesaka: – Ein blir kvalm inni seg

sport

Raja reagerer sterkt på at ein søndag fekk endå eit tilfelle av rasisme mot ein fotballspelar i Eliteserien. To veker etter at Kristiansunds Amahl Pellegrino vart utsett for rasisme frå tribunen i Ålesund, opplevde Vålerenga-spelar Ousmane Camara det same frå ein vakt i Sandefjord.

– Ein blir kvalm inni seg. Fotballforbundet har starta kampanjen «#Stopp», der fotballspelarane står saman for å vise at dei skal stoppe rasismen, og så skjer dette samtidig som dei køyrer denne kampanjen, at ein person står og roper apekatt til ein spelar, seier Raja til NTB.

Stadionvakta som søndag kom med rasistiske tilrop til Camara, har innrømt episoden. Han er utestengd frå Sandefjords arena på livstid.

For to veker sidan vart Pellegrino hetsa av Aalesund-supporterar, og det var i kjølvatnet av den episoden at #Stopp-kampanjen vart lansert.

– Oppmodinga mi som likestillingsminister er «slutt med dette tullet». Rasisme er skadeleg for alle, både for den som blir utsett for det og for dei norske barna som må høyre og lære den typen ordbruk. Når vaksne brukar den typen sjargong, så lærer ein barna at det er greitt. Desse rasistane er med på å skape neste generasjon rasistar, held likestillingsministeren fram.

Han kjem samtidig med ein klar beskjed til supporterane:

– No må supporterane gå litt i seg sjølve. Den typen ordbruk må dei leggje igjen på kjøkkenbenken heime. Eller ikkje der eingong – dei må eigentleg skylje han ned i do.

(©NPK)