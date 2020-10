Sint Rooney tvinga i isolasjon

sport

Årsaka er at han hadde besøk av ein kamerat som hadde vorte instruert til å teste seg og som seinare testa positivt på koronaviruset.

Vennen til Rooney kom på besøk for å gi han ei klokke førre torsdag.

Rooneys karanteneperiode gjer at han mistar fleire kampar for Derby i meisterskapsserien.

34 år gamle Rooney var ikkje klar over smittefaren då han spelte for Derby i 0-1-tapet heime for Watford sist fredag.

– Eg er glad for at eg og familien er smittefrie, men openbert sint og skuffa fordi eg må isolere meg, og at eg dermed går glipp av viktige kampar, tvitra den tidlegare Manchester United-spelaren.

(©NPK)