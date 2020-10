sport

Ambisjonane vart stadfesta av fotballforbundet i dei tre nasjonane måndag morgon. Detaljar rundt søknaden vil bli presentert før årsskiftet.

Nederland gjekk allereie for to år sidan ut med ønsket om å arrangere VM i 2027. Landet var vert for EM for kvinner i 2017.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har ikkje kunngjort nokon søknadsfrist for verdsmeisterskapen om sju år.

Australia og New Zealand skal saman arrangere VM i 2023.

(©NPK)