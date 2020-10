13 spelarar koronasmitta i AZ Alkmaar

sport

Det betyr at totalt 13 spelarar i klubben er smitta, opplyser AZ på nettstaden sin.

Den nederlandske klubben opplyser ikkje kven som er smitta. Både Håkon Evjen, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson speler i klubben som skal møte Napoli i Europaligaen torsdag kveld.

Den kampen blir spelt som planlagt sjølv med alle dei ferske smittetilfella hos bortelaget. AZ vil onsdag plukke ut troppen til kampen.

Vidare understrekar AZ at klubben følgjer alle anbefalte prosedyrar for smittevern, og at dei fleste av dei smitta spelarane ikkje har symptom på koronasjukdom.

Førre veke testa i alt ni personar i klubben positivt på viruset. Tre av desse har sidan testa negativt.

(©NPK)