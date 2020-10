Jones og Romero vraka frå Solskjærs PL-tropp

sport

Dei to rutinerte spelarane er dei største namna som er utelatne frå lista United har sendt inn til ligaen. Jones spelte berre to seriekampar førre sesong, medan Romero no er tredjeval på målvaktplassen bak David de Gea og Dean Henderson.

I troppen er det 13 utanlandske spelarar og 12 spelarar som er utvikla i England. Kravet i Premier League er at du må ha minst åtte såkalla heimleg utvikla spelarar.

I tillegg kjem ei eiga liste med fire spelarar som er under 21 år: Mason Greenwood, Teden Mengi, Facundo Pellistri og Brandon Williams.

Forsvarsspelaren Marcos Rojo er noko overraskande med i troppen. Han har returnert til Manchester etter eit mislykka leigeopphald i Estudiantes, der han berre spelte éin kamp.

Uniteds ligatropp:

Hovudliste: Eric Bailly, Edinson Cavani, David de Gea, Bruno Fernandes, Fred, Odion Ighalo, Victor Lindelöf, Anthony Martial, Juan Mata, Nemanja Matic, Marcos Rojo, Alex Telles, Donny van de Beek.

Heimeutvikla: Tim Fosu-Mensah, Lee Grant, Dean Henderson, Daniel James, Jesse Lingard, Harry Maguire, Scott McTominay, Paul Pogba, Marcus Rashford, Luke Shaw, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka.

U21: Mason Greenwood, Teden Mengi, Facundo Pellistri, Brandon Williams.

