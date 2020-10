Norsk trenarprofil ferdig i ungarsk toppklubb: – Ein trist dag

sport

Det skriv Siófok i ei melding på nettsidene sine.

Klubben opplyser at kontrakten med Dahl vart sagt opp måndag, og at nordmannen fråtrer med omgåande verknad.

«I dag trakk jeg meg fra jobben som hovedtrener for Siofok KC etter en gjensidig avtale. Det er en trist dag, men livet går videre", skriv Dahl selv på Instagram.

«Jeg erkjente at resultatene våre så langt denne sesongen ikke har vært som forventet, og jeg tar og aksepterer ansvaret for det. Samtidig er et resultat til syvende og sist en konsekvens av et lotteri av ulike faktorer. Noen ganger blir verdiene dine utfordret, og i dette tilfellet hadde jeg ikke noe annet valg dersom jeg ønsket å ha min personlige integritet i behold», held han fram.

Dahl kom til Siófok i januar 2019 som assistent for den dåverande hovudtrenaren til klubben, Tor Odvar Moen. Då Moen tidlegare i år reiste heim til Noreg av omsyn til familien, fekk Dahl tilbod om å overta jobben til kollegaen.

Drammensaren har så langt leidd den ungarske klubben i ni kampar, med seks sigrar og tre tap som utfall. No er han ferdig i trenarjobben.

Superstjerne suspendert

«Vi takkar Bent Dahl for tenestene han til klubben vår og ønskjer han mykje suksess i den framtidige karrieren sin», skriv Siofok.

Det blir samtidig varsla at ein ny hovudtrenar snart vil vere på plass.

Med til historia høyrer det at Siofok har gjort det til ein vane å byte ut trenarane sine ofte. Sidan klubben vart stifta i 2009 har han hatt 11 ulike trenarar.

I ei anna melding på nettsidene til Siofok kjem det òg fram det at den spanske stjerna til klubben Nerea Pena er suspendert frå troppen på ubestemt tid.

«Som ein konsekvens av dette kan ho ikkje delta i trening eller kampar med seniorlaget inntil vidare. Klubben vår har kontakta manageren hennar, og vi vil komme med meir informasjon så snart det ligg føre ein konklusjon rundt samtalene», heiter det i ei fråsegn.

Brei erfaring

Bent Dahl har brei erfaring frå handballmiljøet. Han har tidlegare jobba både med aldersbestemde landslag, trena lag i eliteserien og vore analyseansvarleg under fleire landslagssjefar.

I Siofok fekk han ikkje mange månader i sjefsstolen.

Også ungarsk handball vart i vår ramma av koronapandemien. Siofok låg på andreplass og hadde kurs for meisterligaspel då førre sesong brått vart avblåsen og nulla ut. Resultata sesongen i forvegen vart i staden lagt til grunn for tildeling av dei to meisterligaplassane. Då enda Siofok på tredjeplass.

Der vart det ikkje spel, i Europas gjævaste klubbturnering, for Dahl og elevane i haust.

(©NPK)