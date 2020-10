OL-arrangørane i Tokyo tek hackar-trussel på alvor

sport

Utanriksdepartementet i Storbritannia har nyleg skulda Russland for å stå bak planar om eit omfattande hackarangrep mot OL i Tokyo.

Ifølgje britiske styresmaktene var russiske spionar i gang med å setje i verk eit angrep mot OL-arrangørane før leikane i sommar måtte utsetjast i eitt år på grunn av koronapandemien. Angrepet var visstnok meint retta mot arrangørane, logistikktenestene og sponsorar.

Ein representant for Tokyo 2020-arrangørane sa at dei hadde teke ei rekkje mottiltak mot digitale angrep, men ville ikkje avsløre detaljar i tiltaka av tryggingsomsyn.

– Vi har heile tida overvakt ulike typar nettangrep på dei digitale plattformene som er eigde av Tokyo 2020. Det er ikkje oppdaga nokon betydeleg innverknad på verksemda vår, heiter det i ei fråsegn frå Tokyo 2020.

Storbritannias skuldingar kom etter at seks russiske militære etterretningsoffiserar vart sikta i USA for å ha utført cyberangrep mot kraftnettet i Ukraina, mot det franske valet i 2017 og mot vinter-OL i Pyeongchang 2018.

Den engelske avisa The Guardian hevdar at det har vorte utført digitalt rekognoseringsarbeid mot OL-arrangørane, inkludert såkalla spearphishing – det vil seie meldingar som verkar å komme frå ein påliteleg venn eller forretningssamband, men som inneheld datavirus.

Ifølgje avisa omfatta det planlagde angrepet òg skiping av falske nettstader og gjennomgåing av kontotryggleiken til enkeltpersonar.

OL-ministeren i Japan, Seiko Hashimoto, ville ikkje kommentere denne saka direkte, men sa at etter London-OL i 2012 har nettangrepa auka.

Det amerikanske justisdepartementet har opplyst at angrepet mot vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea var målretta etter at russiske idrettsutøvarar vart nekta å delta under eige flagg på grunn av statsstøtta og organisert doping.

