Opseth held fram karrieren i indisk fotball

sport

Den tidlegare Sogndal- og Bodø/Glimt-spissen spelte i fjor for tyrkiske Erzurumspor og i år for australske Adelaide United, der han produserte godt med målpoeng i A-ligaen. No har han signert ein eittårig leigeavtale med Bengaluru.

– Eg gler meg til denne nye utfordringa. Den indiske superligaen veks og blir betre for kvart år. Eg håpar eg kan bidra til å heve nivået ytterlegare, seier han til nettstaden til klubben.

Han signerte saman med den spanske midtstopparen Francisco «Fran» Gonzalez. Dei tek plassane til Raphael Augusto og Alberto Serran på utlendingskvoten.

Superligasesongen startar i november, og alle kampane skal spelast i Goa utan tilskodarar og med strenge smitteverntiltak.

– Eg gler meg til å komme til Goa og møte dei nye lagkameratane mine og trenaren (Carles Cuadrat). Eg trur vi kan gjere store ting saman, sa Opseth.

Blant dei andre spissane i Bengaluru er tidlegare Vålerenga-spelar Deshorn Brown.

(©NPK)