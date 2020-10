Premier League-manager fryktar at fansen blir prisa ut av fotballen

sport

Ei rekkje av oktoberkampane frå Premier League kan for britiske sjåarar berre blir følgde på betalingsløysingane til Sky Sports eller BT Sport for den nette summen av 14,95 pund (185 kroner) per kamp.

Fotballfansen i England betaler allereie vanlege kringkastingsavgifter og sesongbillettar for å følgje laga sine. No har koronapandemien sett ein stoppar for moglegheita til å sjå kampane frå tribunen.

– Fotball er ikkje som polo eller golf, sa West Brom-manager Bilic etter 0-0-kampen på måndag mot Burnley.

– Det er ikkje pengane mine, det er deira (fansen sine) pengar. Fotball skal ikkje vere gratis, men vere rimeleg. Fotball er idretten for massane, idretten til den arbeidande klasse og burde vere tilgjengeleg for alle, heldt han fram.

Supportergrupperingar har òg teke til orde mot «pay per view»-modellen.

Newcastle-tilhengjarane samla inn over 245.000 kroner til velgjerande formål i staden for å betale for å sjå kampen mot Manchester United i helga.

Også andre supporterklubbar har oppmoda medlemmene sine til å boikotte TV-sendingane og heller gi pengane til velgjerd.

