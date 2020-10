Özil kritiserer Arsenal etter vraking: – Vrient å finne lojalitet no om dagen

sport

Premier League offentleggjorde tysdag troppane klubbane i ligaen har meldt inn for 2020/21-sesongen. På lista til Arsenal var ikkje Özils namn.

I eit innlegg publisert på Twitter uttaler no tyskaren seg om situasjonen han har hamna i.

– Eg er verkeleg skuffa over at eg akkurat no ikkje har vorte registrert til Premier League-sesongen. Då eg signerte kontrakten min i 2018, forplikta eg meg til å vere lojal mot klubben eg elskar, Arsenal, og det gjer meg trist å sjå at dette ikkje blir gjengjeldt, skriv Özil.

– Som eg har funne ut, er lojalitet vrient å finne no om dagen, legg han til.

Tyskaren er, ifølgje Sky Sports, den mest betalte spelaren i Arsenals historie. Dei siste sesongane har han likevel slite med å få stabilt med speletid.

Kontrakten til Özil går ut neste sommar. Mykje tyder på at han forlèt Arsenal då. Kanskje kan det òg bli ein overgang tidlegare. Midtbaneprofilen har vore sett i samband med ei rekkje klubbar den siste tida.

No har likevel overgangsvindauget stengt over store delar av Europa. Unntaket er Portugal, der klubbane kan hente spelarar fram til 25. oktober.

Med i troppen til Arsenal den kommande sesongen er heller ikkje den greske midtstopparen Sokratis.

