Tufte stadfesta avgjerda då han møtte pressa saman med kona Aina, landslagssjef Johan Flodin og fleire landslagskollegaer heime i Horten onsdag.

Roveteranen skulle etter planen avslutte karrieren med Tokyo-OL i sommar, men som følgje av at sommarleikane i Japan vart utsett måtte han i tenkjeboksen. Tufte har brukt nesten sju månader på prosessen som leidde fram til avgjerda på onsdag.

– Det har vore tøffe tak. Det er på ein måte familien (kona og barna) og familien (roarane). Det er ikkje berre å hoppe av lasset når ein er med på noko bra. Eg har lyst til å avslutte med stil, sa Tufte medan han kjempa med tårene.

– Tenk å sippe for noko ein får lov til, la han til med eit smil.

Hard jobbing

Kona Aina fekk jobben med å stadfeste at karrieren held fram. Ho kunne fortelje om hard jobbing for å få ei forlengd satsing på plass.

– Heilt i byrjinga i mars var det veldig mørkt. Eg skal innrømme at eg var heilt tydeleg på at eitt år til var eg ikkje så veldig interessert i. Ikkje for ungane, ikkje for meg, ikkje for oss, ikkje for garden. Så har vi eigentleg teke ein dag av gongen, og begge har ønskt at han skal få avslutte sånn det var meint i sommar, sa ho.

Den endelege avgjerda vart teken for ikkje lenge sidan.

– Takk til familien som gir meg lov. Takk til støttespelarane som er med for det 30. året. Alle støttar meg, og det betyr utruleg mykje, sa Olaf Tufte.

Han sette ord på den jobben som er lagd ned for å løyse flokane rundt satsinga som no er på plass.

– Eg har aldri jobba så hardt for å løyse ting, og familien er det viktigaste. Og eg har heile tida sagt at Aina skulle ta avgjerda, sa medaljegrossisten og la til at han no gleder seg til ei god natts søvn.

Avgjerda har openbert ført til netter med mykje tankeverksemd.

Debuterte i Atlanta

Ved sida av roing har idrettstoppen mellom anna drive med gardsdrift. Han har òg sitt eige klesmerke.

No satsar han for fullt mot sommarleikane i Tokyo neste sommar. Tufte har dei siste åra vore drivkrafta i den norske firarbåten. Neste sommar vil han vere 45 år.

Olaf Tufte deltok i sitt første OL i Atlanta i 1996. Som 20-åring var han ein del av firaren utan styrmann. Saman med Halvor Sannes Lande, Morten Bergesen og Odd-Even Bustnes vart det åttandeplass.

I Sydney i 2000 tok han den første OL-medaljen sin då han saman med Fredrik Bekken rodde inn til sølv i dobbeltsculler.

To VM-gull

Fire år seinare hadde han bytt til singlesculler og rodde inn til gull i Aten, før han følgde opp med å forsvare gullet i Beijing i 2008. I London-OL i 2012 rauk han derimot ut i semifinalen.

I Rio de Janeiro for fire år sidan hadde veteranen gått tilbake til dobbeltsculler. Då med Kjetil Borch som makkar. Det enda med bronsemedalje.

Ved sida av OL-merittane har veteranen òg to VM-gull frå 2001 og 2003 i singlesculler.

I tillegg har han teke fleire andre medaljar i VM-samanheng i den innhaldsrike karrieren sin.

Under VM i 2019 kvalifiserte den norske firaren seg til OL med sjuandeplass.

