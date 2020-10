Ny skadesmell for Solskjær-elev

sport

Forsvarsspelaren frå Elfenbeinskysten har slite mykje med skadar etter at han kom til United frå spanske Villarreal i 2016. No er han igjen på skadelista for ein periode.

Det stadfesta Solskjær då han møtte pressa etter 2-1-sigeren over Paris Saint-Germain tysdag, melder United på nettsidene sine.

Bailly blir venta å vere uaktuell for spel fram til den neste landslagspausen i november. Det betyr i så fall at han går glipp av kampane mot Chelsea, RB Leipzig, Arsenal, Basaksehir og Everton.

Skaden er ikkje godt nytt for Solskjær. Tysdag måtte han klare seg utan ein annan viktig forsvarsprofil, kaptein Harry Maguire. Han er òg skadd, men blir rapportert å kunne bli klar til møtet med Chelsea på Old Trafford kommande helg.

Med til historia høyrer det at stopparduoen Axel Tuanzebe og Victor Lindelöf leverte ein særs solid kamp mot PSG tysdag.

(©NPK)