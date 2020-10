VG: Bråk på krisemøte etter Serbia-tapet – kapteinen måtte bryte inn

sport

Avisa skriv at eit møte mellom dei norske spissane og trenarduoen Lagerbäck og Per Joar Hansen leidde til eit improvisert allmøte med spelartroppen dagen før nasjonsligakampen mot Nord-Irland førre veke.

Der skal Sørloth ha diskutert høglydt med landslagssjefen fordi han var kritisk til Noregs spelestil og tilnærminga til EM-lagnadskampen mot Serbia veka før. Den tapte Noreg 1–2.

Dei to skal visstnok ha diskutert i eit tosifra tal minutt før Lagerbäck og Hansen forlét rommet og lét spelarane diskutere seg imellom. Seinare vart trenarane henta inn igjen, og då heldt visstnok den oppheita krangelen mellom Sørloth og Lagerbäck fram.

– Trekte fram Kypros-missen

Fire kjelder VG har snakka med, seier at Lagerbäck då trekte fram ein Sørloth-flause frå 2018.

– Korleis vågar du, som bomma på ope mål mot Kypros for to år sidan, å seie noko? spurde Lagerbäck ifølgje kjeldene.

Også TV 2 har omtalt spenningane internt i det norske landslaget. Lagkaptein Stefan Johansen skal ha vore nøydd til å bryte inn for å roe ned den fastlåste konflikten mellom Sørloth og Lagerbäck.

Han skal òg ha delteke i eit forsoningsmøte mellom Leipzig-proffen og trenarane seinare same kveld.

Høg temperatur

Allereie i helga kom det fram opplysningar om at Sørloth skal ha vorte irettesett av Lagerbäck-assistent Per Joar Hansen med beskjeden «eitt ord til, så er det rett ut!». Hansen sa då dette om VGs opplysningar om lagmøtet:

– Det var høg temperatur. Og det er bra, så lenge det ikkje går over til feber. Vi skal ha det høgt under taket, for vi opererer på det aller høgaste nivået, og det handlar til sjuande og sist om å vinne. Då er det naturleg at det er utruleg mykje kjensler.

Norges Fotballforbund er ordknappe om den visstnok ampre stemninga på lagmøtet.

– Det er ikkje unaturleg at det i ei prestasjonsgruppe er sterke kjensler i sving etter eit slikt vonbrot som tapet mot Serbia var. Det vitnar om eit sterkt engasjement. Utover det har vi ingen kommentar til dette, uttalar generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF til TV 2.

