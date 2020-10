Bournemouth trur på King-spel i toppkamp laurdag

sport

Bournemouth måtte nøye seg med 1–1 borte mot Cardiff i meisterskapsserien onsdag. Då var ikkje Joshua King involvert.

Den norske landslagsspissen har slite med å få speletid den siste tida, samtidig som han har vore rykta vekk frå den noverande arbeidsgivaren sin. Overgangsvindauget stengde likevel utan at interessa frå andre klubbar materialiserte seg i ein overgang.

No håpar Bournemouth-manager Tindall å ha nordmannen klar for spel til toppkampen på laurdag mot Watford.

– Cameron (Carter-Vickers), Josh King og David Brooks har ikkje spelt mykje fotball i det siste, og vi følte at det var best at dei ikkje var med (onsdag), seier han til avisa Bournemouth Echo.

– Dei fekk ein dag med hard trening måndag og ein ny hard og tøff dag tysdag slik at dei kjem i den best moglege fysiske forma føre dei attståande kampane. Forhåpentleg er dei tilbake i troppen og involvert til helga, legg han til.

Bournemouth ligg på fjerdeplass på tabellen i meisterskapsserien føre kampen på laurdag. Watford, som også rykte ned frå Premier League etter førre sesong, er på plassen føre.

På pressekonferansen føre Cardiff-kampen på onsdag røpte manager Tindall at han hadde hatt ein god prat med King om situasjonen hans og vonbrotet i overgangsvindauget.

– Når vindauget stengjer, kan du anten vere skuffa, surmule og handtere det på den måten, eller du kan komme tilbake med motivasjon og eit brennande ønske innanfrå om å gjere det bra og bevise kva for ein god fotballspelar du er, sa Tisdall då.

Sjølv innrømde King i samband med landslagssamlinga som nyleg vart avslutta at dei siste månadene har vore tøffe.

– Skal eg vere ærleg, har det vore dei to verste månadene i livet mitt, sa landslagsspissen til TV 2 utan å vilje utdjupe for mykje om bakgrunnen for fråsegna.

