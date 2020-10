Hekke-Iuel sprit-tullar med trenar Alnes

sport

26-åringen meiner at ho har takla koronalivet bra og at det for hennar del har vore ein periode som ikkje har vore veldig forskjellig frå det livet ho elles lever.

– Det er mange som har slite med karantenelivet og lockdownperioden, men for oss har det ikkje vore veldig annleis enn kvardagen vår elles. Vi er på trening. Leif har vore på antibackjøret sidan det vart oppfunne. Til å vere avhaldsmann er han jammen meg glad i sprit, seier ho til NTB og ler mot trenaren som sit ikkje veldig langt unna eleven sin.

Tonen mellom Leif Olav Alnes og utøvarane er kjend for å vere lett og ledig.

Både elev og trenar var frammøtte då Norges Friidrettsforbund arrangerte pressetreff for landslagsutøvarane sine for eit par veker sidan.

Iuel seier at ho ikkje har vorte veldig påverka av at samfunnet har vore forskjellig i dei siste månadene.

– Det har gått greitt. Eg trur at vi har komme ganske godt ut av det heile. Vi har trena bra, og Leif har vore veldig løysingsorientert heilt frå byrjinga. Han føresåg at samfunnet ville bli stengd ned og hadde ein ABC klart på det meste, kvar vi skulle trene og slike ting. Der har han vore heilt rå, seier 26-åringen.

Positivt

Iuel meiner at det er fort gjort å setje seg på bakbeina når utøvarar får beskjed om at OL blir utsett i eit heilt år. Ho seier at treningsgruppa, som mellom anna inneheld verdsmeister Karsten Warholm, tidleg prøvde å snu heile situasjonen til noko positivt. Dei konsentrerte seg om å trene.

– Vi tenkte at vi heller får eit år ekstra med trening og tid til å utvikle oss til å bli endå betre. Eg vil seie at motivasjonen har vore på topp eigentleg. Eg har ikkje kjent noko til at han vart svekt, og det har sjølvsagt noko med at vi er ei kjempefin treningsgruppe og har det fint saman.

For Amalie vart det ikkje mange konkurransar denne sesongen. 55,27 og femteplass vart sesongbeste i Roma 17. september.

– Eg vil eigentleg seie at det er ei gladsak at det vart konkurransar i det heile. Vi var tidleg budde på at det ikkje kom til å bli så mykje. Då eg høyrde at vi fekk moglegheita til å dra til både Stockholm og Roma og få med NM i slengen synst eg det var kjempekult. Sånn sett er eg nøgd.

Heldig

Iuel meiner at norske utøvarar har komme godt ut av perioden om ein måler med mange andre. Ho seier at mange har fått betre tid restitusjon og til å slappe av mellom slaga. Det har vorte meir tid til å samle overskot.

– Det var ein periode der vi ikkje hadde tilgang til Olympiatoppen, men det opna fort igjen. Vi har vore heldige samanlikna med til dømes USA der det har vore anlegg som har vore nedstengde heile tida. Det har vore strengare rundt omkring. Vi har vore heldige, men har òg handtert det veldig bra, meiner hekkeløparen.

Tida framover er òg uviss. Ingen veit kva som ventar i dei neste månadene.

– Eg ville tenkt at det blir kjipt om det ikkje blir noko OL eller EM eller noko som helst, men vi må stille budde uansett om det ikkje blir noko. Det er betre det enn å stille ubudd om det skulle bli noko. Det går fint om alt blir utsett på ny òg. Vi er relativt unge alle mann og skal klare eit år til.

Amalie Iuel veit kva det handlar om. Det handlar om å byggje stein på stein.

– Ein må tenkje langsiktig. Det er ikkje sikkert at eg får noko løft til neste år, eller året etter det igjen. Eg må prøve å flytte prestasjonsstreken. Målet er alltid å utvikle seg, å komme tilbake til ei betre utgåve av seg sjølv.

