Lagerbäck kommenterer no for første gong disputten som oppstod med landslagsspiss Sørloth under den siste landslagssamlinga.

Sørloth skal ha diskutert høglydt med landslagssjefen fordi han var kritisk til Noregs spelestil og tilnærminga til kampen Noreg tapte 1–2. Det var VG som først omtalte det som skal ha vore ein ordveksling med høg temperatur.

No fortel landslagssjef Lagerbäck versjonen sin.

– Eg toler godt at det er usemje om fotballfaglege spørsmål. Alexander kom likevel med fleire skuldingar som ikkje handla om korleis vi speler fotball, men som gjekk på at Per Joar Hansen og eg var inkompetente som trenarar, både leiar- og fotballmessig, seier svensken i ei pressemelding frå NFF.

– Etter 30 år i internasjonal fotball har eg aldri opplevd at spelarar har gått over grensa på denne måten. Eg har hatt mange fotballdiskusjonar med spelarar som har vore faktabaserte og handla om fotball. Men aldri noko som har vore i nærleiken av dette, held han fram.

Tek sjølvkritikk

Lagerbäck er samtidig sjølvkritisk med tanke på at han refererte til ein tidlegare kamp mot Kypros i diskusjonen med Sørloth.

– Mot slutten av møtet bestemde vi trenarane (Frode Grodås, Kenneth Wilsgaard, Per Joar Hansen og eg), at vi skulle forlate rommet og la spelarane diskutere korleis vi skal fungere i framtida. Då vi forlét rommet mista eg dessverre tolmodet. Då kom fråsegna mi om Kypros og eg påpeika: «Du var inte så kaxig för två år sedan i Cypern», seier Lagerbäck – og held fram:

– Dette ordvalet som kom etter ein lang og oppheita diskusjon, beklagar eg. Dette var eit forsøk på å få Alexander til å forstå at han må tilpasse seg korleis laget skal fungere. For meg handlar dette om å skape ein god prestasjonskultur.

NFF opplyser at Alexander Sørloth dagen etter beklaga eiga åtferd overfor lagkameratane. Lagerbäck hevdar òg at dei involverte skværa opp same kveld som den oppheita diskusjonen fann stad.

– Kvelden vart avslutta med at Per Joar Hansen, Stefan Johansen, Alexander og eg snakka saman og tok kvarandre i handa, og var samde om å leggje saka bak oss, seier svensken.

Braut prinsipp

Lagerbäck peikar vidare på at han som følgje av medieoppslaga dei siste dagane såg seg nøydd til å rykkje ut og kommentere saka.

– Eg har alltid hatt som prinsipp å verne spelarane. Av omsyn til integriteten til trenarane og dei anonyme kjeldene i dekninga til VG måtte vi fråvike dette prinsippet og kommentere kva som skjedde, seier han.

NTB har prøvd å komme i kontakt med Alexander Sørloth og agentane hans Mike Kjølø og Morten Wivestad både på telefon, sms og e-post for å presentere dei for kritikken frå Lagerbäck, men har ikkje fått svar.

– Alexander Sørloth sjølv ønskjer ikkje å gi ytterlegare kommentar til saka, seier den medieansvarlege for landslaget, Svein Graff, i pressemeldinga.

Kapteinane støttar Lagerbäck

A-landslagets kapteinsteam Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King kommenterer derimot episoden slik i pressemeldinga frå NFF på onsdag:

– Tapet for Serbia var smertefullt for både spelarar og støtteapparatet. Det skal vere høgt under taket, men i dette tilfellet gjekk spelaren altfor langt og vi er glade for at han beklaga åtferda si overfor spelargruppa og støtteapparatet. Samtidig var referansen til Kypros-kampen unødvendig frå landslagssjefen, men vi forstår at han vart kraftig provosert, seier trioen.

VG har tidlegare skrive at Stefan Johansen skal ha vore nøydd til å bryte inn for å roe ned den fastlåste konflikten mellom Sørloth og Lagerbäck under samlinga.

Noreg skal spele tre landskampar i november. Desse går mot Israel (heime), Romania (borte) og Austerrike (borte).

