NFF-Bjerketvedt: – Lagerbäcks oppgåve å løyse saka

Torsdag prega Sørloth-saka det norske nyheitsbiletet på sportsfronten.

– Det er ingen heldig situasjon vi har komme opp i. Han har fått mykje merksemd som den typen konfliktar gjerne får, seier NFFs generalsekretær Bjerketvedt til NTB.

– Det er ein diskusjon om innhald i samtalar. Det skal eg ikkje meine noko om. Eg var ikkje til stades og er meir oppteken av vegen vidare. Saka oppstod i landslagsmiljøet og må løysast der. Lars (Lagerbäck) leier denne troppen og alt som har med A-landslaget å gjere. Det er òg han som har ansvaret for å fullføre prosessar og til slutt løyse saka, seier han.

Bjerketvedt viser vidare til at rolla hans som generalsekretær er å sjå til at det blir sett i verk tiltak og dialog. Dette er sett i gang allereie, hevdar han.

– Det kjem eit landslagsuttak måndag 2. november. Det er lite med tid fram til då?

– Det går føre seg prosessar no og nokre dagar framover. Eg har tru på at dette løyser seg, seier Bjerketvedt.

Ikkje uvanleg

Torsdag gjekk Lagerbäck og NFF ut med ei pressemelding etter at VG i nokre dagar hadde meldt om intern uro i landslagsmiljøet i etterkant av Serbia-kampen.

Seinare torsdag kom Sørloth sterkt på banen med sin versjon overfor NTB. Den versjonen viste at partane har ulikt syn på kva ord som fell under møtet etter Serbia-tapet.

– Vi får hugse på at dette dreier seg om ei prestasjonsgruppe som driv toppidrett. Det er ikkje heilt uvanleg at det oppstår diskusjonar og usemje i det krevjande landskapet mellom takhøgd for diskusjonar og meiningar og ein nødvendig lojalitet til gruppa, seier Bjerketvedt.

Sørloth stengde ikkje døra for vidare landslagsspel. Lagerbäck har heller ikkje sagt at Sørloth ikkje er aktuell for vidare spel.

Noreg møter Israel, Romania og Austerrike i november.

