Pelé feirar 80-årsdagen som songar og låtskrivar

Fredag fyller fotballikonet 80 år, og i forkant av den store dagen sende han ei videohelsing til fleire medium.

– No som eg er 80, må eg takke Gud for at eg framleis har helsa og skarpleiken, sjølv om eg ikkje alltid har intelligensen, fleipa han i videoen, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

– Uansett kvar eg kjem i verda, har eg vorte teken godt imot, dører har vorte opna for meg. Eg håpar at når eg kjem til himmelen, tek Gud imot meg på same måte som alle andre ønskjer meg velkommen takka vere fotballen, seier jubilanten vidare.

Ny song

Nyleg slapp Pelé ein låt han har skrive sjølv, som han syng saman med duoen «Rodrigo y Gabriela». Låten heiter «Acredita No Véio», som blir omsett til «Høyr på den gamle mannen».

– Eg har skrive mange bøker, eg har gjort mange mål, eg har oppdrege barn, eg har planta mange tre. Det einaste som mangla var eit musikalsk minne frå livet mitt, seier brasilianaren.

Låten vart skriven allereie i 2005 med jazzmusikaren Ruria Duprat, men den mexicanske duoen Rodrigo og Gabriela har vore med på å fornye han.

Pelé seier at sjølve feiringa vil gå føre seg på roleg vis – uavhengig av koronapandemien – som han føretrekkjer nesten kvart år.

Helseproblem

Edson Arantes do Nascimento, som er det fulle namnet hans, har hatt fleire sjukehusbesøk dei siste åra med ulike helseutfordringar. I 2019 måtte han på sjukehus i all hast, med nyreproblem, etter ein sponsortur i Paris med mellom anna fotballstjerna Kylian Mbappé.

Pelé har òg hatt problem med hoftene etter ein operasjon. Det har ført til at han har problem med å gå utan assistanse.

80-åringen har sjeldnare og sjeldnare vist seg i offentlegheita dei siste åra, sjølv før koronapandemien braut ut i Brasil. Der har pandemien ført til 155.000 dødsfall, og berre USA er hardare ramma.

Rekordar

Mannen mange meiner er den fremste fotballspelaren gjennom tidene, kan sjå tilbake på ein karriere som, uavhengig av den nye singelen sin, læt fantastisk. På 1.363 kampar skåra han 1.279 mål, og han er framleis den einaste som har vunne VM-gull tre gonger.

Han er framleis den yngste målskåraren på landslaget til Brasil (16 år og ni månader gammal). I den gule drakta har han skåra 77 mål, ein rekord som Paris Saint-Germains Neymar nærmar seg med sine 66.

At den ferske karrieren hans innanfor musikk startar no, forklarer han slik:

– Eg ville ikkje at allmenta skulle samanlikne låtskrivaren Pelé med fotballspelaren Pelé. Det ville vore urettferdig. Fotballtalentet er ei gåve frå Gud, medan musikk berre er for moro skuld.

(©NPK)