Sjukdomsplaga Røthe: – Følte at eg stod att på perrongen

Vossingen fekk tidleg avkrefta at det handla om koronaviruset.

– Eg var bekymra. Det var mest på grunn av all uvissa rundt omkring i verda. Eg hadde håpa å unngå å liggje sjuk med ein lumsk sjukdom eg ikkje heilt visste kva var. Eg følte òg på det at toget gjekk frå perrongen, og eg stod att. Det varte lenge, og det kom i to bølgjer i august/september. Eg gjekk glipp av to samlingar, og då blir du litt uviss. Eg har komme meg sånn nokolunde igjen, sa Røthe då NTB trefte han under den siste landslagssamlinga i Oslo nyleg.

– Har du fått noko svar på kva det var for noko?

– Det var nok berre ein forkjølingsliknande sjukdom. Eg var uvel og uggen.

– Vart du redd?

– Eg vart ikkje redd, men uviss. Det har vore bra den siste tida. No er eg treningsmessig på det sporet eg var på i vår. Då var det veldig bra. At forma er bra no, er å ta i. No har eg fått ein god periode og håpar det held.

Tidsnaud

Med «håpar det held» handlar det om at Røthe meiner tida er knapp fram til sesongopninga på Beitostølen 20. til 22. november.

– Eg har berre tida og vegen. Målet er å gå meg inn på godsida og vere med både på Beitostølen og i Ruka i verdscupopninga, men plan B er at eg må flytte sesongen ein liten månad utover og komme i form til Tour de Ski. Det får vi sjå på. Dette får vi ikkje svar på før på Beitostølen.

Røthe tilhøyrer dei som trur at den kommande sesongen ikkje vil bli så veldig ulik frå det som langrennsløparane elles opplever, sjølv om verda er midt i ein pandemi der smitteverntiltak er alfa og omega.

Utfordrande

Røthe er tilhengjar av tiltak som gjer livet sikrare for alle involverte. Han trur ikkje at langrennsleiren vil merke den heilt store forskjellen, trass i omfattande testing kvar tredje dag.

– Det blir litt testing under sesongen, men totalt sett trur eg ikkje det blir den store forskjellen. Det blir nok ei større utfordring for dei i støtteapparatet og dei som styrer med logistikken. Det gjeld mellom anna planlegging, reising, overnatting, transport. Det kan bli tøft, fordi vi må vere forsiktige.

Røthe vel å vere optimist rundt opplegget som er skissert.

– Eg trur dette skal gå greitt. Det blir ein del testing, men det er heilt ok. Det gir ein tryggleik òg. Det er bra at alle må igjennom same prosedyre. Slik det ser ut no, går det bra med dei fleste på vår alder som får viruset, men det handlar om respekt overfor andre, dei du er i lag med og som er rundt deg. Det er viktig at vi er konstant observante. Vi er førebilete og føregangsfigurar, og vi må tenkje på korleis vi skal takle virussituasjonen, seier Røthe.

