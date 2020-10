Solskjær kraftig ut mot Greenwood-skriveri: – Eg må skuffe dykk

sport

På pressekonferansen føre Chelsea-kampen fekk kristiansundaren spørsmål om ungguten har gjort seg til eit lett byte for kritikarane mellom anna som følgje av at han braut koronareglane til det engelske landslaget for ei tid tilbake.

– Eg er på ingen måte bekymra over at han skulle gjere seg sjølv til eit mål. Han har komme inn og spelt fantastisk, innleidde Solskjær svaret sitt med.

Deretter snakka han i fleire minutt om Greenwood og situasjonen hans.

– Han gjorde ein feil med det engelske landslaget i sommar, og plutseleg gjekk heile den engelske pressa etter han. Det må vi passe på, sa nordmannen.

Aldri for sein

At det skulle vere disiplinære problem knytt til Greenwood avviser han blankt.

– Han er ein fantastisk gut å jobbe med. Eg må skuffe dykk. Han kjem aldri, aldri for seint til trening. Han er aldri eit problem på treningsfeltet. Han kjem alltid i tide, sa United-manageren – og heldt fram:

– Eg har sett historiene. Det er faktisk nokon gamle Manchester United-spelarar som snakkar om han. Dei veit eigentleg ikkje kva dei snakkar om. Vi har fotografar utanfor treningsfeltet kvar dag, så dei kan sjå at han er der i tide.

United-sjefen var tydeleg oppgitt. – Eg veit ikkje kvar desse historiene kjem frå, sa han.

– Han har ein god familie bak seg og har ein god bakgrunn frå akademiet. Han trenar bra, så eg klarer ikkje å forstå desse historiene om at han ikkje skal vere profesjonell, la Solskjær til.

Braut virusreglar

19-åringen Greenwood vart kasta ut av Englands landslagstropp for brot på covid-19-protokollen då han og Manchester City-profilen Phil Foden vart avslørt i å ha hatt besøk av to islandske kvinner på spelarhotellet.

Greenwood har ikkje spelt Uniteds kampar, ifølgje Solskjær fordi han har trøbbel med ein skade. Mot Chelsea kan han visstnok vere aktuell. 19-åringen skåra 17 mål for United førre sesong.

Edinson Cavani kan òg få United-debuten sin mot Chelsea.

Solskjærs mannskap har ei god veke bak seg. Først vart det 4–1 mot Newcastle i Premier League sist, før PSG vart overvunne med 2–1 i Paris i Meisterligaopninga tysdag.

Etter fem kampar ligg samtidig ikkje United betre plassert enn på 15.-plass på ligatabellen. Sju poeng skil opp til serieleiar Everton. Chelsea er nummer åtte.

(©NPK)