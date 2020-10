Statsministeren trur ikkje på ny nedstenging av breiddeidretten

sport

Fredag varsla regjeringa at det vil komme nye nasjonale koronainnstrammingar neste veke. Statsminister Solberg ville likevel ikkje gå inn på kva grep som kan vere aktuelle.

Lite tyder likevel på at det blir stramma inn på dei lettetiltaka som den siste tida er gjort rundt breiddeidretten. Frå 12. oktober vart det opna for at dei delane av idretten som er definert under «fase éin» kunne trene normalt.

– Dei tiltaka vi har letta på har vi i utgangspunktet ikkje planar om å reversere, sa Erna Solberg på pressekonferansen fredag og nemnde breiddeidretten spesielt.

– Ingen av desse tinga er tydelege smittestader, heldt statsministeren fram.

Vurderer fase to

Då kulturminister Abid Raja den 30. september gav grønt lys for gjenopning av breiddeidretten, vart det varsla ei ny vurdering siste veka i oktober. Utfallet av vurderinga vil avgjere om det òg kan opnast for «fase to».

– Når dette (fase éin) blir opna opp 12. oktober, vil ein etter to vekers tid sjå på korleis dette har verka, sa statsråden til NTB.

Fase 2 består av i alt 73.116 idrettsutøvarar fordelte på 27 idrettar, dei fleste av dei fotballspelarar frå 4. divisjon og nedover på herresida.

Gjenopninga av breiddeidretten er prioritert inn i fire ulike fasar. Det er idretten sjølv som står bak fordelinga.

«Følger regjeringen den innfasingen av trening med kontakt som er planlagt for norsk idrett, vil ikke fase 4 være i gang før i desember», skriv Norges Fotballforbund på nettsidene sine fredag.

Uviss situasjon

Faseplanen som finst gjeld berre trening. Når det blir opna for å spele kampar er framleis i det blå.

«Det er ikke realistisk å forvente at det åpnes for kamper før alle i norsk idrett er i gang med kontakttrening. Det igjen betyr at januar er tidligste tidspunkt for å få mulighet til å spille treningskamper og turneringer», skriv NFF.

Forbundet understrekar vidare den store uvissa som ligg i situasjonen.

Kanskje kjem det fleire svar frå regjeringa neste veke.

