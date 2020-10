Tre kjempar om langrenns-NM del 1 i 2023

sport

Hoved-NM i langrenn har fire øvingar på fire dagar og blir sendt direkte på NRK, som regel nokre veker før sesongen i OL eller VM. I 2023 blir NM del 1 planlagt i forkant av VM i Planica.

Vind og Vang har tidlegare arrangert NM del 1, medan Tolga har arrangert NM del 2. Tolga Idrettslag har i søknaden sin òg stilt seg open for å arrangere NM del 2.

– Vi er glade for å ha fått tre sterke søknader. NM på ski er ein viktig tradisjon å vidareføre. Fram mot jul kjem vi til å gjere ei teknisk vurdering av søkjarane. Vurderinga blirsend over til langrennskomiteen for fråsegn, deretter til skistyret for tildeling i månadsskiftet januar/februar 2021, seier arrangementskonsulent Marita Andresen i Skiforbundet.

Det er tre søkjarar òg til NM del 2 i 2023. Det er Gålå og Hovden/Bykle i tillegg til Tolga.

(©NPK)