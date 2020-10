Kristiansund har avvist Kastrati inntil vidare

sport

Det kjem fram i ei pressemelding frå klubben. «Hendinga under kampen mot Vålerenga søndag kveld blir no følgt opp av KBKs leiing. Vi ønskjer å gjenta vår orsaking overfor alle det vedkjem for det som skjedde», skriv klubben i ei pressemelding.

Der blir det meldt at Kastrati ikkje deltek på treningsaktivitetar og kampar inntil vidare. Klubben og spelaren er samde om at ikkje skal givast ytterlegare kommentarar til saka så lenge ho er til behandling.

«Vi er gjort kjent med at Norges Fotballforbund (NFF) i dag har sett i verk ein gjennomgang av saka og vil vente på konklusjonane. Klubben vil gjere ein eigen gjennomgang av hendingane og handteringa og vil trekkje sine eigne konklusjonar bygd på denne gjennomgangen. Dette vil bli gjort i samarbeid mellom administrasjonen og styret i klubben».

Klubben skriv òg i pressemeldinga at dei er glade Kastrati har gitt ei tydeleg orsaking i etterkant av det som skjedde i Oslo.

Standard prosedyre

– Vi har byrja å samle saman opplysningar rundt saka og skal ha eit møte ved 12-tida måndag. Det er standard prosedyre i slike saker, sa konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til NTB.

Etter møtet blir det truleg klart om NFF går vidare med saka eller ikkje, men mykje tyder på at dei vil komme med ein reaksjon gjennom disiplinærutvalet til NFF.

– Har du fått med deg at Kastrati forklarte til VG at han ikkje visste at uttrykket «sopar» var nedsetjande overfor homofile?

– Det kan ikkje eg svare på. Det er opp til disiplinærutvalet å seie noko om, svarte Fisketjønn.

Open mikrofon

Kristiansunds Kastrati kalla Vålerenga-trenar Dag-Eilev Fagermo for «jævla sopar» for open mikrofon til Eurosport i pausen mellom kampen mellom Vålerenga og KBK i Oslo søndag.

– Stopp-kampanjen mot rasisme i fotballen bør omfatte all type negativ ordbruk, både mot skeive, kvinner og til dømes farga, svarte kulturminister Abid Raja (V) til NTB søndag.

