Norwegian Horse Festival blir avlyst

sport

Det gjer dei i samråd med Noregs Rytterforbund og Noregs Varemesse.

– Tida for Norwegian Horse Festival 2021 nærmar seg raskt. Det var derfor viktig for oss å fatte ei avgjerd for NHF 2021, seier arrangør Eirik Berentsen i DRS AS.

– V har komme til at det er lite sannsynleg at det vil vere mogleg å kunne gjennomføre eit så stort arrangement som NHF allereie i februar 202, grunna covid-19-situasjonen og restriksjonane rundt dette. Vi har derfor no teke den tunge avgjerda og kansellert arrangementet, heiter det vidare i pressemeldinga.

– Det er uendeleg trist at vi mistar dei sportslege og sosiale høgdepunkta som dei største stemna våre er, men vi støttar fullt opp om ei slik avgjerd. Slik situasjonen er no, er dette rett ting å gjere, seier mellom anna generalsekretær i Noregs Rytterforbund, Beate Heieren Hundhammer.

(©NPK)