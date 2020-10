Sørloth og Lagerbäck har snakka ut – samde om å leggje konflikten bak seg

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund i ei pressemelding. Der kjem det fram at Sørloth er samd med Lagerbäck og målgivande pasningstrenar Per Joar Hansen om følgjande:

«Alexander har forstått at kommunikasjonsformen ble feil, noe han beklager, og vi er enige om hvilke guidelines som gjelder på landslaget.

I etterkant av Serbia-kampen oppsto det som kjent en opphetet diskusjon. I en prestasjonskultur skal det være høyt under taket. Denne gangen ble temperaturen for høy, og diskusjonene gikk for langt fra begge parter.»

Landslagskaptein Stefan Johansen var òg med i samtalane søndag.

«Inkompetent»-påstand

Sørloth og Lagerbäck har vore i verbal klinsj etter at EM-draumen brast med tapet for Serbia tidlegare i månaden. RB Leipzig-spissen gav tydeleg uttrykk for kva han meinte om spelestil og tilnærming til omspelskampen.

Det var VG som avdekte at det var intern uro i landslagsmiljøet. Konflikten toppa seg torsdag med motstridande meldingar frå Lagerbäck og Sørloth.

Særleg fekk det mykje merksemd at Lagerbäck i ei NFF-pressemelding sa at Sørloth hadde skulda han og trenarteamet for å vere «inkompetente».

Søndag kveld vart det presisert frå begge sider at trønderen ikkje kom med ein slik slengbemerkning. Tyskland-proffen beklagar at han «argumenterte på en måte som gjør at de har oppfattet det slik».

Alle partar understrekar at dei vil leggje saka bak seg og sjå fram mot landskampane neste månad. Uttaket skal etter planen presenterast 2. november.

