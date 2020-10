Superveteran Brady (43) med ny NFL-rekord – blir utfordra av Brees (41)

sport

Han passerte Drew Brees i slutten av bortekampen mot Las Vegas Raiders. Den vann laget til Brady 45–20 etter at 43-åringen sprang inn eitt touchdown i tillegg til dei fire TD-pasningane, fleire av dei utført med millimeterpresisjon.

41-årige Brees i New Orleans Saints er framleis aktiv, og duellen om pasningsrekorden kjem til å halde fram utover i sesongen. Brees pynta på rekorden med to TD-pasningar tidlegare søndag.

Brady har funne forma med den nye klubben og har 15 TD-pasningar og berre ein feilpasning til motspelar dei fire siste kampane. Buccaneers leier no avdelinga si føre Saints.

– Vi er i ein brukbar posisjon, men det er langt igjen, sa Brady, som ikkje er kjent for å bruke store ord.

– Han kjenner gutane på laget og systemet vi bruker betre og betre, seier Bruce Arians, og det gler neppe dei kommande motstandarane til laget.

Brady har over 50 ulike NFL-rekordar. Touchdown-rekorden er blant dei aller gjævaste.

Han vann Superbowl heile seks gonger med New England Patriots, alle under trenar Bill Belichick. Då Brady i år bytte beite, lurte mange på kven som ville greie seg best: Brady i ny klubb eller Belichick utan Brady. Etter ein litt famlande start er Brady i ferd med å gi svaret.

Belichick og Patriots gjekk på eit nytt svidande tap, det fjerde på seks kampar, då San Francisco 49ers vann 33–6. Brady stod altså for nesten like mange touchdown som Patriots greidde poeng i heimekampen på søndag. Bradys erstattar Cam Newton vart bytt ut etter å ha kasta ballen til motspelar tre gonger.

Pittsburgh Steelers er einaste laget utan tap i NFL, etter å ha påført Tennessee Titans det første tapet med 27–24.

