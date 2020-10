Øygarden låner Godset-spelar

sport

Fofana har slite med sjukdom denne sesongen og ikkje fått eit einaste minutt for Strømsgodset i Eliteserien i fotball.

– Vi er veldige glade for at Fofana får dette utlånet. Moglegheitene for speletid er større i Øygarden enn hos oss akkurat no, så dette er det rette for utviklinga hans vidare. Vi håpar han held fram utviklinga sin og ønskjer han lukke til, seier sportssjef Jostein Flo til Godsets nettsider.

19-åringen blir lånt ut gjennom den nasjonale utlånsordninga som gjer at lokalt utvikla spelarar mellom 18 og 22 år kan gå på lån utanfor overgangsvindauget.

Øygarden slit i botnen av førstedivisjon med sju poeng opp til kvalifiseringsplass. Det står att åtte kampar av sesongen.

