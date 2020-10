Meisterligadraum og gravferd same dag for Midtjylland-profil

sport

Jerry Onyeka døydde uventa for ein månad sidan. Viruspandemien gjer at sonen ikkje har kunna reise til heimlandet etter at faren gjekk bort.

Gravferda fall på same dato som Liverpool-kampen, og Midtjylland-spelaren såg for seg å få tilsendt nokre videoklipp frå gravferda tysdag.

– Pappa støtta alltid draumen min om å spele fotball. Han ville vore veldig stolt av meg, sa Frank Onyeka til avisa Ekstra Bladet før reise til England.

– Det har vore hardt å vere så langt unna familien, men det har hjelpt at vi har kunna snakke i telefonen.

Onyeka spelar sannsynlegvis frå start på midtbanen.

– Draumen min er å spele for Liverpool i Premier League, seier han.

For to veker sidan debuterte Onyeka for A-landslaget til Nigeria.

Midtjylland starta Champions League med 0-4-tap heime mot Atlanta.

(©NPK)