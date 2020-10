Russisk anke vann ikkje fram – Noreg beste nasjon i Sotsji-OL

sport

Måndag kveld vart det klart at idrettens valdgift-rett (CAS) har behandla anken til Ustjugov. Det stadfestar advokatane hans til nettstaden Insidethegames.

I februar vart det klart at Noreg rykte opp til bronseplass på skiskyttarstafetten i Sotsji i 2014, og at Noreg gjekk forbi Russland som beste nasjon under Sotsji-OL med elleve gull, fem sølv og elleve bronse. Det var IBUs antidopingpanel som tok avgjerda om å diske Utsjugov. No er anken òg behandla.

Det betyr ikkje mykje for Emil Hegle Svendsen, som gjekk ein svak sisteetappe på stafetten.

– Det er greitt å pynte litt på statistikken, men det er ikkje det løpet eg kjem til å hugse best frå karrieren. Det betyr ikkje så mykje sånn sett. Medalje er betre enn fjerdeplass, sjølvsagt, men vi gjekk for gull. Og det var eg som svikta der. Å få ein bronsemedalje no kan ikkje reknast som noko plaster på såret eingong, seier Hegle Svendsen til TV 2.

