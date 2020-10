Start-supporter stengd ute i 60 kampar for rasisme

sport

Det er straffa Start har pålagt han. Vedkommande ropte rasistiske ytringar til Brice Wembangomo på Sandefjord under oppgjeret på laurdag.

Straffa svarer til rundt to år utan å kunne følgje laget sitt frå tribunen.

Vedkommande spelar fekk ikkje med seg tilropa, men fleire Start-supporterar og vertar frå klubben har stadfesta hendinga. Den aktuelle supporteren som hadde sesongkort har erkjent forholdet.

– Eg synest at det er rettvist. Så er vi opne for at menneske kan gjere ein innsats for å endre seg. Vi har ikkje lyst til å ha rasistiske ytringar på stadion, men vi vil heller ikkje stengje ute folk. Så om vi ser at det blir gjort ein jobb og at det blir endra haldning så er vi opne for å sjå på dette igjen, seier dagleg leiar i Start, Christopher MacConnacher til Fædrelandsvennen.

Sanksjonskomiteen til Start er samde om at supporteren har brote punkt nummer fem i sanksjonsreglementet til klubben: «Grov sjikane, eller hatefulle ytringar, med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning.»

