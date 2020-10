FIS-topp ventar fleire avlyste verdscuprenn

sport

– Eg trur vi kjem til å ha nokre konkurransar, men eg er ikkje sikker på at vi får arrangert heile kalenderen. Men det er bra å sjå sterk motivasjon hos arrangørane, og eg tenkjer at alt som kunne bli gjort, er gjort. Sjølvsagt kjem det til å bli nokre utfordringar, men eg veldig optimistisk med tanke på at vi får arrangert nokre renn, seier Mignerey til VG.

Verdscupen i langrenn startar i finske Ruka 27. november. Etter det skal det, etter planen, blir arrangert omkring 40 internasjonale renn.

Fleire utøvarar har reagert på at dei blir utsette for ein stor risiko ved å gjennomføre terminlista slik ho er.

Mignerey seier til VG at FIS ikkje kan setje eigne reglar for heile sesongen. Nasjonale styresmakter bestemmer om renna vil la seg gjennomføre.

– Sjølvsagt er det å bli verande heime og ikkje gjere noko, sikrare enn det å reise rundt. Men dette gjeld ikkje berre utøvarar. Det er situasjonen til vanlege folk òg, seier Mignerey.

(©NPK)