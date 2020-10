Frustrert Casper Ruud ut i første runde i Wien

sport

Kampen enda 7–6 (7–2), 6–3 til italienaren.

Dermed rauk Ruud i den første kampen for andre turneringa på rad. For to veker sidan tapte han overraskande 0–2 for tyskaren Yannick Hanfmann allereie i den andre runden av ATP 250-turneringa på Sardinia. Ruud var tredjeseeda i den turneringa, og kampen var derfor hans første.

Duellantane følgde kvarandre gjennom heile det første settet onsdag, og ikkje eit einaste game vart brote.

På stillinga 3–3 i førstesettet hadde derimot Sinner tre sjansar til å bryte, men Ruud redda seg inn og vann til slutt gamet.

Oppgitt nordmann

På stillinga 6–5 til Ruud fekk nordmannen sin første brotball for dagen, men Sinner hindra han og tvinga fram eit tie-break.

Her fekk Sinner overtaket etter ein feil nordmann var tydeleg skuffa over.

– Nei, Casper, kva gjer du der? kunne ein høyre Ruud seie til seg sjølv.

Då var stillinga 3–2 til Sinner, som tok resten av poenga og dermed det første settet.

Tre strake

Tidleg i andresettet såg Sinner ut til å kunne kontrollere inn til siger. Han vann dei tre første gama, men Ruud slo hardt tilbake og vann tre strake game.

Derfrå var det derimot italienaren som kjempa i hamn alle gama og sikra seg avansement i turneringa.

Sinner er nummer 43 på den siste ATP-rankinga, 16 plassar bak Ruud.

(©NPK)