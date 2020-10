Roglic slo tilbake og vann i stupbratt avslutning

sport

Carapaz beheld samanlagtleiinga, som han overtok då Roglic tapte 43 sekund på den sjette etappen søndag.

Onsdag var det ingen tvil om at slovenaren igjen var best, og han vann 13 sekund føre ecuadorianaren. Med bonussekund er avstanden mellom dei to 13 sekund i Carapaz' favør.

Sju mann kom seg i brotet på onsdag. Dei vart derimot henta før avslutningsbakken til Moncalvillo. Det er første gong Vueltaen syklar den bratte bakken, som har ein gjennomsnittleg stigningsprosent på 9,2 opp dei 8,3 kilometrane.

Etter at Carapaz hadde prøvd seg i det brattaste partiet 2,5 kilometer før mål, fekk Roglic den endelege luka omtrent kilometeren frå toppen.

Dan Martin var tredjemann i mål og beheld også han tredjeplassen samanlagt, 28 sekund bak.

(©NPK)