Sørloths sjef om Solskjær: – Eg skal sklitakle han

Nagelsmann var i det spøkefulle hjørnet då han møtte til pressekonferanse føre meisterligamøtet på onsdag med Solskjærs United på Old Trafford.

Der fortalde Leipzig-trenaren om at han som yngre var Bayern München-fan, og at det såleis fall han tungt for brystet då Solskjær senka favorittklubben i meisterligafinalen i 1999.

– Eg var ikkje den lukkelegaste personen då. Faren min var Gladbach-fan på den tida, så han erta meg litt, sa Nagelsmann på pressekonferansen på tysdag ifølgje Kicker.

– Han var glad for at Bayern ikkje vann. Eg var ikkje så glad, la Leipzig-trenaren til om maikvelden for 21 år sidan. Då var han 11 år.

Onsdag møter Nagelsmann Solskjær ansikt til ansikt på Old Trafford.

– Eg skal sklitakle han, smilte trenarprofilen humoristisk, før han understreka at han naturlegvis ikkje er sint lenger for skåringa i 1999.

Leipzig, med Alexander Sørloth i troppen, innleidde gruppespelet i Meisterligaen på beste måte med 2-0-siger over Fredrik Gulbrandsen og Istanbul Basaksehir førre veke.

Manchester United tok tre krutsterke poeng med 2-1-siger over Paris Saint-Germain på bortebane.

