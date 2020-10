Spent ventetid for handballtoppane: EM-svaret rett rundt hjørnet

sport

Norges Håndballforbund har utarbeidd eit utkast til smittevernprotokoll som det meiner tillèt avvikling av EM.

Torsdag er det 36 dagar til avkast i meisterskapen der Danmark er delarrangør.

– Vi har fått beskjed om at helsestyresmaktene vurderer protokollane i dag (onsdag). Ergo ventar vi svar torsdag eller fredag. Så er vi naturlegvis spende på kva tilbakemeldinga er og om vi får dei unntaka både vi og klubbane er avhengige av for E-cup, landskampar og EM, seier generalsekretæren i Håndballforbundet Erik Langerud til NTB.

Ulike reglar

Smittevernavgjerdene hos dei to EM-vertane, er svært ulike. Danskane har eit mindre strikt regelverk. Det gir moglegheit til å isolere koronasmitta spelarar og leiarar utan at heile laget hamnar i karantene.

Dermed kan det framleis spelast kampar om nokon blir sjuke med covid-19.

I Noreg fører reglane til at om ein har ein smitta person i troppen, må resten av spelarane og leiarane i isolasjon. Det same kan gjelde motstandarlaget. I så fall stoppar kampaktiviteten opp for dei involverte laga.

Det er brei semje om at ei lemping på reglane må til i Noreg om EM-programmet der skal bli gjennomført.

Fram og tilbake

60 prosent (inkludert semifinalar og medaljekampar) av EM-kampane er sett opp i Trondheim. Resten er lagt til dei danske byane Herning og Frederikshavn.

Danmarks handballforbund har allereie signalisert at det kan ta på seg heile EM om Noreg må hoppe av berre vel ein månad før første kamp.

Europameisterskapet blir spelt i perioden 3.–20. desember. Utan viruspandemien ville Noreg spelt kampane sine føre opp til 65.000 tilskodarar totalt i Trondheim, Stavanger og på Fornebu.

Trondheim vart til slutt føretrekt som vertsby etter at det ikkje lét seg gjere å spreie arrangementet på fleire hender.

I trønderhovudstaden ligg det an til maksimalt 200 tilskodarar per kamp.

(©NPK)