Svensk Chelsea-profil: – EM kan bli den største meisterskapen hittil

Noreg vart klare for EM-sluttspelet etter 1-0-sigeren over Wales. Det same vart Sverige då Island vart slått 2–0. Eriksson speler saman med Maria Thorisdottir, Maren Mjelde og Guro Reiten i Chelsea. Ho har tru på at England vil stelle i stand ein meisterskap som vil overgå dei førre.

– Eg har jo fått oppleve kor bra England er på å arrangere ulike kampar, korleis dei «hypar» opp kampane, seier ho.

– Om dei kan jobbe like hardt for EM som dei har gjort for oss i ligaen, har det alle moglegheiter for å bli den absolutt største meisterskapen hittil på damesida.

Landslagstrenar Peter Gerhardsson er samd.

– Eg trur og håpar at når alt blir normalt, kva enn normalt er, så kjem det her til å bli endå større enn VM i Frankrike (2019. Å spele EM i England, med alt som skjer med ligaen og interessa der, vil bli stort og herleg, seier Gerhardsson.

Danmark sikra seg òg EM-billett tysdag. Tidlegare har Tyskland og Nederland vorte klare for EM-sluttspelet.

Og dei får god tid til å førebu seg. Sluttspelet er skove til 2022 for å unngå kollisjon med mennene sitt koronautsette EM-sluttspel og OL-turneringa til kvinnene i Japan. Opningskampen på Old Trafford blir spelt 6. juli 2022.

